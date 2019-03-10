محافظ الوادى الجديد: تحصيل 34.6 مليون جنيه من المتعدين على أراضى الدولة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تعمل حاليا على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة وإزالة كافة المعوقات أمام الراغبين فى التقنين.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الإجتماع الدورى للجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل .

وأشار الزملوط إلى أن إجمالى الطلبات التى تلقتها المنظومة الإلكترونية للتقنين بلغ 4945 طلب على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن إجمالى المتحصلات لطلبات الفحص والمعاينة والتعاقدات بلغ 34.6 مليون جنيه حتى الآن.

وأكد الزملوط فى بيان له، أنه تم التأكيد على المتابعة المستمرة لملف التقنين وفقا لخطة العمل المحددة، والتشديد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المتخلفين بعد إستيفاء الانذارات الموجهة إليهم، حماية لأملاك الدولة وحفاظا على حق الشعب.