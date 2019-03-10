محافظ القليوبية يجتمع بلجنة اختيار الأم المثالية لاختيار 5 أمهات لتكريمهن

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا، اليوم، باللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية بالديوان العام، بعضوية كل من الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وسلوى ترك مدير إدارة الأمومة والطفولة، وشيرين شوقي مدير عام التفتيش المالي والإداري، وأحمد سعد مدير عام الشئون القانونية، وفاطمة ذكري مدير عام المتابعة الميدانية، وولاء صلاح الدين مدير مكتب التواصل.

واستمع المحافظ، إلي قصص النجاح لكل أم على حدة، من خلال الطلبات المقدمة رسميًا لإدارة الأمومة والطفولة بالديوان العام، حيث قامت اللجنة باختيار 5 أمهات من أجمالي 12 أم متقدمة ومن المقرر تكريمهم خلال الأيام المقبلة بالمجلس التنفيذي بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن معيار الاختيار هو مقدار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية، مشيدًا بدور الأم وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها وإيجاد التوازن بين مسئوليات الأم المتعددة، ورعايتها لأبنائها والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب.