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محافظ القليوبية: تطوير 11 منطقة غير آمنة بتكلفة 750 مليون جنيه

الأحد، 10 مارس 2019 05:32 م
محافظ القليوبية: تطوير 11 منطقة غير آمنة بتكلفة 750 مليون جنيه محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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انتهت الأجهزة التنفيذية بنطاق حي شرق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من تحديد من المناطق التي سيتم إدراجها ضمن خطط تطوير لـ11منطقة عشوائية غير آمنة، أسفل خطوط الضغط العالي بطول 6 كيلو مترات، ومنطقة أخرى "عشش البكري"، بتكلفة نحو 750 مليون جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على العشوائيات.

وفي هذا السياق أكد الدكتور إسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، في بيان اليوم، أن الـ11 منطقة التي تقع أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بجهد 220 ك.ف، مدرجة بالخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة، وهي: "خلف نادي البلاستيك- إبراهيم لطفي- عزبة سليم- عزبة الصعايدة- مدينة السلام- الفتح- الفير- بهتيم- عزبة المرجوشي- مساكن إسكو- عزبة العرب"، ويقطنها نحو 5700 أسرة، تعيش أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بطول نحو 6 كيلومترات.

وأضاف "رجب"، أنه جرى حصر سكان منطقة "عشش البكرى" على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة، وتوزيع استمارات لتطويرها، مشيرا إلى أنها عبارة عن مبانٍ متنوعة بين الحوائط الحاملة ووحدات خشبية منذ عشرات السنين على قطعة أرض أملاك ري بمساحة 4170 مترا مربعا، تضم 38 مبنى يقطنها 50 أسرة.

وتابع مدير وحدة تطوير العشوائيات، أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة الري لتنفيذ مخطط التطوير بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، لافتا إلى أن التطوير سيشمل  المنطقة بالكامل، وإعادة توطين السكان، مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع، وتحسين المرافق والخدمات اللازمة، من خلال إنشاء عمارتين سكنيتين داخل الموقع مع استغلال الدور الأرضي كوحدات تجارية.

وأشار، إلى أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة لإحلال كابلات الضغط العالي الهوائية المارة أعلى 11 منطقة بحي شرق شبرا الخيمة بأخرى أرضية بمسار آخر داخل حدود محافظة القاهرة بتكلفة 750 مليون جنيه

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن الكابلات تبدأ من محطة توليد شمال القاهرة وتنتهي بمحطة هليوبوليس، ويرجع تاريخ وجود الكابلات بالمدينة لعام 1968، وتعدى سكان المناطق على الحرم الخاص به 25 مترا يمين ويسار الكابل تباعا إلى أن شكلت المناطق في مجموعها 11 منطقة مهددة بخطر المجال الكهربائي "الضغط العالي".

 


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