محافظ القاهرة: حملة قومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ الابتدائية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بأنه فى إطار الخطة القومية لوزارة الصحة والسكان للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بمحافظة القاهرة والتي تبدأ بجميع مدارس القاهرة ( الحكومية. والخاصة. والأزهرية) خلال الفترة من 19 / 3 حتى 28 مارس 2019 .

وسوف تقدم المحافظة الدعم الكامل للحملة من كافة الجهات المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومديريات التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة والأمن ورؤساء الإحياء بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقيام فرق العمل بدورها مع عمل التوعية اللازمة لأهمية الحملة من خلال الندوات التثقيفية وبالتعاون مع مسئولي المساجد والكنائس ومراكز الشباب ومسئولي التربية والتعليم بالإعلان عنها كل في نطاقه لتحقيق الهدف المنشود من الحملة وهو الحد من معدل انتشار الطفيليات المعوية فى مصر .