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محافظ الإسماعيلية يُشكل لجنة فنية لتحديد موقف برج سكنى مائل

الأحد، 10 مارس 2019 10:46 ص
محافظ الإسماعيلية يُشكل لجنة فنية لتحديد موقف برج سكنى مائل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتشكيل لجنة فنية من أساتذة واستشارى كلية الهندسة تضم فى عضويتها مهندسى مديرية الإسكان والتخطيط العمرانى والإدارة الهندسية بحى ثان، وممثلى كافة الجهات المعنية، وتتولى اللجنة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمالها فى معاينة البرج السكنى المائل رقم 12 ج بالقطعة رقم 24 خلف مسجد الصالحين بحى السلام بدائرة حى ثان، وتحديد الموقف الهندسى والصلاحية للمبنى وإعداد تقرير تفصيلى بالموقف كاملاً والحالة الهندسية للعقار وعرضه على محافظ الإسماعيلية اليوم.

وكانت اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسماعيلية، قد قامت بمعاينة العقار المكون من 12 طابق ويضم عدد 12 شقة سكنية وتحديد الحالة الفنية له، بعد أن تم إخلاؤه من السكان حرصًا على أرواحهم وتدبير أماكن بديلة لهم، وذلك بعد أن تعرض هذا العقار للميل نتيجة قيام صاحب أحد العقارات المجاورة بالهدم دون الرجوع للإدارة الهندسية بالحى واستخراج رخصة هدم.

وتم تحرير المحضر اللازم ضد من قام بالهدم وضبطه واحضاره وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأصدر محافظ الإسماعيلية قرارًا بإخلاء العقار بالكامل من جميع السكان، وتدبير أماكن بديلة لهم وفرض كردون أمنى حول العقار وفحص جميع العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها حرصًا على أرواح السكان وسلامتهم.

 كما أعطى المحافظ تكليفات لكل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس المركز والمدينة ومسؤلى كافة الجهات المعنية بمتابعة الموقف كاملًا على مدار الساعة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل والتدخل الفورى مع أى موقف طارئ وتشكيل غرفة عمليات للمتابعة لحظة بلحظة. 

 

 

 


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