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محافظ أسيوط: إجراءات احترازية لمعرفة مصدر بقعة مواد بترولية في النيل

الأحد، 10 مارس 2019 11:49 ص
محافظ أسيوط: إجراءات احترازية لمعرفة مصدر بقعة مواد بترولية في النيل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط
أسيوط هيثم اليدري
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وجه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بتشكيل لجنة لمعرفة مصدر بقعة صغيرة من مشتقات المواد البترولية، ظهرت في نهر النيل، بشكل متقطع في المنطقة الواقعة أمام مديرية أمن أسيوط، مشيراً إلى أنه تم إرسال فرق متخصصة لمعالجة البقعة، وتفتيتتها والقضاء عليها نهائياً.
 
وكان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد أن لجان المتابعة والرصد لنهر النيل لاحظت اليوم الأحد، وجود نقاط يشتبه في أنها بقعة من المواد البترولية صغيرة بشكل متقطع بمجرى نهر النيل في المنطقة الواقعة أمام مديرية أمن أسيوط، ومحطة المياه الألماني بحي شرق مدينة أسيوط.
 
وأشار محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إلى أن الإجراءات الاحترازية بدأت بغلق مؤقت لمحطة المياه الألماني بمدينة أسيوط، لحين وصول نتائج عينة المياه من معمل الشركة، ومن مديرية الصحة، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، كما تم وضع حواجز اسفنجية ومصدات خيش لمنع وصولها إلى مأخذ محطة المياه، مشيرًا إلى أن البقعة بسيطة ولا تؤثر على محطات المياه، ومع ذلك تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية مؤكدًا عدم تأثر المواطن بذلك، وإنه تم تشغيل المحطات الأرتوازية البديلة ولا توجد أي انقطاعات للمياه.
 
و على صعيد اخر، أكد محافظ اسيوط، على أهمية ودور المرأة الهام في كافة المجالات بالمجتمع، مشيراً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة، وازالة كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ أي برامج تنموية على أرض المحافظة، خاصة المتعلقه بالمرأة المعيلة والأرامل وغيرها، مشيداً بالتعاون المثمر بين المحافظة والمجلس القومي للمرأة، ومكتب التنمية الإيبارشي، في تنفيذ العديد من البرامج، وتنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية للمرأة، خاصة في القرى والنجوع، وهو ما يساهم في تنمية المجتمع الأسيوطي.
 
 
 

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