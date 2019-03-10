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فى الأشهر الستة الأولى

مجلس الوزراء يسلم للبرلمان تقريرا نصف سنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة

الأحد، 10 مارس 2019 03:57 م
مجلس الوزراء يسلم للبرلمان تقريرا نصف سنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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سلم مجلس الوزراء تقريرا نصف سنوى، عن تقدم أعمال برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الأشهر الستة الأولى لتوليه المسئولية، لمجلس النواب. 
 
وحمل التقرير عنوان:" تقرير نصف سنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة" يوليو - ديسمبر 2018.. مصر تنطلق، ويقع التقرير فى كتيب نحو 140 صفحة، وتم تقسيمه وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، والتى تتمثل فى : حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصرى، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين معيشة المواطن المصرى. 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  التزامه بما سبق التعهد به أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى تم منح الحكومة فيها الثقة، بأن يتم تقديم تقرير متابعة كل ستة أشهر بما يتم تنفيذه، موجها الشكر لكل من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ونواب المجلس، على متابعتهم المستمرة لبرنامج عمل الحكومة، حيث إن هدفنا -كحكومة وبرلمان-واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين.
 
مجلس الوزراء يسلم للبرلمان تقريرا نصف سنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة فى الأشهر الستة الأولى

 


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