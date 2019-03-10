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مادورو يتهم المعارضة بشن هجمات "كهرومغنطيسية" ضد بلاده

الأحد، 10 مارس 2019 07:27 ص
مادورو يتهم المعارضة بشن هجمات "كهرومغنطيسية" ضد بلاده الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
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اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ما أسماهم بالأعداء،  باستخدام أسلحة تقنية ومتطورة جديدة تسعى من وراءها كسب انتصارات وهمية ضد الشعب الفنزويلي.

وقال مادورو خلال احتفال تم نقله مباشرة عبر صفحته على "فيسبوك": لقد استخدموا أسلحة عالية التقنية وهم من متطرفون يمينيون ينتسبون للمعارضة وهم وراء هذه الهجمات، حيث استخدموا تقنيات متطورة توجد فقط لدى الولايات المتحدة.

وأضاف مادورو قائلا "لكن الحقيقة ستأتي من أين وكيف تم استخدام ذلك "، وتابع: "هذه الهجمات نفذت باستخدام تقنيات علمية وهي عبارة عن هجمات كهرومغنطيسية".


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