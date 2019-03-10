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مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

الأحد، 10 مارس 2019 12:31 م
مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 14974 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67%، ليصل إلى مستوى 2440 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 19051 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 709 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1791 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليصل إلى مستوى 483 نقطة.


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