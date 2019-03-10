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لأول مرة منذ 28 عاما.. تطوير بنوك الدم والمعامل الأكلينيكية بمستشفيات جامعة بنها

الأحد، 10 مارس 2019 10:42 ص
لأول مرة منذ 28 عاما.. تطوير بنوك الدم والمعامل الأكلينيكية بمستشفيات جامعة بنها جانب من بنك الدم
القليوبيه-نيفين طه
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وافق مجلس ادارة المستشفيات الجامعية بجامعة بنها، برئاسة الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس المجلس، وبحضور الدكتور محمد عبد السلام مدير عام المستشفيات، على البدء فى تنفيذ اعمال التطوير باقسام التحاليل الطبية بجميع وحداتها، والتى تشتمل على امراض الدم والكيمياء والمناعة والميكروبيولوجى وبنوك الدم ومعمل الطواريء وتطوير البنية التحتية والأجهزة بتلك الوحدات، والتى لم تشهد اى اعمال تطوير منذ أكثر من 28 عاما .
 
وقال الدكتور ابراهيم راجح عضو مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ورئيس قسم الباثولوجيا الأكلينيكية وبنوك الدم، إن أعمال التطوير جاءت لتواكب التقنيات الفنية والعلمية والإدارية والتكنولوجية مقارنة بالجامعات الحديثة بداخل مصر وخارجها .
 
و اشار راجح ، إلى أن التطوير المستهدف يسمح بإستخدام جميع التقنيات الحديثة، وعمل الإختبارات واستخراج النتائج على أعلى مستوى من الكفاءة وسرعة الأداء، وتقليل اهدار الوقت والكواشف المستخدمة فى التحاليل .
 
كما يستهدف التطوير، تدريب العاملين والفنيين بالمعامل وبنوك الدم ورفع كفاءتهم وتقليل الأخطاء البشرية، بما يعود على المواطنين المتعاملين مع المعامل بالإيجابية وكفاءة التشخيص، وسرعة الأداء وتقليل الوقت وبدون مقابل .
 
واضاف راجح، إن أعمال التطوير سيشارك فيها بعض رجال الأعمال والجمعيات الأهلية، بالأضافة الى الموازنة الأستثمارية للجامعة جنبا الى جنب .
 
 

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