video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 03:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كيف يحميك قانون الجرائم الإلكترونية من رسائل الإزعاج؟

الأحد، 10 مارس 2019 02:30 ص
كيف يحميك قانون الجرائم الإلكترونية من رسائل الإزعاج؟ جرائم الفيس بوك ـ أرشيفية
كتب محمد أبو عوض
إضافة تعليق

صور كثيرة تسعى الدولة بكل مؤسساتها لتنفيذها من أجل حماية المواطن، والحفاظ عليه من محاولات السطو عليه والتلاعب ببياناته لدى بعض الشركات وهو ما يترتب عليه على الأقل عملية الإزعاج وإثارة الذعر داخل الأسرة المصرية، وهو ما تصدى له قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلامياً بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية".

 

ويلتزم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية شركات الاتصالات أو بنوك أو أى شركات تحتفظ أو قائمة على بيانات العملاء بضرورة حمايتها وحفظها كما ما يلى:

 

- المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة.

 

- عدم إفشاء أو الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها المستخدمون أو أشخاص والجهات.

 

- تأمين مقدمى الخدمة للبيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.

 

- الالتزام من قبل مقدمى الخدمة بمراعاة حرمة الحياة الخاصة للعميل متلقى الخدمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جرائم الفيس بوك التيمة الأساسية لأول فيلم عن السوشيال ميديا

اخبار الحوادث

الجرائم الالكترونيه

عقوبه جرائم النت

رسائل الازعاج




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة