كشوف بأسماء الهاربين من السجون بأحراز قضية "اقتحام الحدود الشرقية"

كتب إيهاب المهندس

نظرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، فض أحراز إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وفضت المحكمة أسطوانة عليها كشف بأسماء المتهمين الهاربين من السجون إبان أحداث 25 يناير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وعرضت المحكمة مظروف دون عليه أنه مظروف متوسط الحجم، بداخلة حافظة مستندات، وأسطوانة مدمجة ومدون عليه أحد المساجين الهاربين أثناء تواجده بالمستشفى لإصابته فى الهروب، وتبين بعد عرض الحرز عدم وضوح صوت المتهم، وظهر شخص على أحد سرير ويقوم شخص بتسجيل الحوار معه ويسأله عن كيفية الهروب، ويخبره أنه كان محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى السجن 430، وأن بعض الأشخاص اقتحموا السجن وقامت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز عليهم وانسحبوا من السجن.

وعرضت المحكمة مظروف متوسط الحجم داخله أسطوانة مدمجة، مدون عليها فيديو محمد دحلان، يؤكد فيه أن حماس هى المسئولة عن اقتحام السجون.

وعرضت المحكمة مظروف متوسط الحجم بداخله أسطوانة، مدون عليها كشف الهاربين حتى 3 مايو 2013، وتحتوى على كشف بأسماء الهاربين من السجون أثناء ثورة يناير، وتم تدوين الأسماء حسب محل إقامة المتهمين.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.