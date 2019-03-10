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قوات الاحتلال تعتقل متضامنا أجنبيا فى الخليل جنوب الضفة الغربية

الأحد، 10 مارس 2019 10:35 ص
قوات الاحتلال تعتقل متضامنا أجنبيا فى الخليل جنوب الضفة الغربية قوات الاحتلال
أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، متضامنا إيطاليا من حركة التضامن الدولية بسبب محاولته توثيق اعتداء المستوطنين وجيش الاحتلال على المتضامنين والمتطوعين وسط شارع الشهداء فى الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن مجموعة من المستوطنين وجنود الاحتلال والشرطة الإسرائيلية اعتدوا على متطوعى مجموعات الكفاح للحماية والمراقبة والتوثيق - أثناء عملهم لمرافقة أطفال المدارس وسط الخليل - بحماية الشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال، حيث كسرت المتطرفة "عنات كوهين" هاتف المتطوع صهيب زاهدة أثناء تصويره للاعتداء بدون اعتقالها أو منعها من قبل الجنود.
وأكد المهندس عيسى عمرو مؤسس مبادرة مجموعات الحماية والمراقبة والتوثيق، "أننا سنستمر فى العمل لحماية أولاد شعبنا الفلسطينى وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان فى فلسطين والوصول إلى المجتمع الدولى لفضح هذه الانتهاكات وصولا لمحاكمة الاحتلال فى محكمة الجنايات الدولية"، وأضاف أن فكرة مجموعات الحماية سيتم تعميمها فى الضفة الغربية وغزة وهناك مجموعات تتدرب بغزة وجنوب الخليل وبيت لحم.
وأضاف الناشط صهيب زاهدة عضو الهيئة التنسيقية لتجمع شباب ضد الاستيطان "سنعمل على تحدى الاحتلال ولن تمنعنا اعتداءات المستوطنين والجنود وعرقلتهم لعملنا لأننا نريد الحفاظ على الهوية الفلسطينية وعلى أبناء شعبنا الفلسطيني".


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