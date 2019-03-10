video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

قضايا الدولة تسترد 250 ألفا و234 مترا مربع بتقسيم المركز السياحى بالغردقة

الأحد، 10 مارس 2019 02:51 م
قضايا الدولة تسترد 250 ألفا و234 مترا مربع بتقسيم المركز السياحى بالغردقة الغردقة - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده من الحصول على حكم من محكمة القضاء الإدارى بقنا مكنها من استرداد قطعة الأرض مساحتها 250 ألف و234 متر مربع وذلك بتقسيم المركز السياحى بالغردقة.

 

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها، إن وقائع القضية تعود إلى إقامة إحدى الجمعيات بالغردقة باقامة دعوى ضد وزير الحكم المحلى وآخر بصفتهما، بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من سحب قطع الأراضى المبيعة للجمعية الطاعنة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى من أسباب.

 

وأوضح "السيد" فى بيان له اليوم، أنه بجلسة 14 فبراير الماضى قضت المحكمة فى القضية رقم 8822 لسنة 26ق، بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

 

 وتبلغ إجمالى مساحة الأرض محل النزاع 250 ألفا و234 مترًا مربعًا كائنة بأرض تقسيم المركز السياحى بالغردقة والتى تقدر قيمتها السوقية بملايين الجنيهات.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء الدور المنوط بها وفقًا للدستور والقانون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلة إيطالية تصف الغردقة بـ"اللؤلؤة" ودليل سفر للسائحين لاكتشاف البحر الأحمر

البحر الأحمر تطور المناطق القديمة لإحياء التراث بالغردقة.. الملاحة والصيادين والبازارات أبرزها.. رصف الطرق ودهان المبانى وتجديد الشبكات..المحافظ: تركيب الإنترلوك وأعمدة الإنارة وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى

اعادة ارض بتقسيم الغردقة السياحى

قضايا الدولة تحصل على حكم

تقسيم المركز السياحي بالغردقة

قضايا الدولة

محكمة القضاء الادارى بقنا




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة