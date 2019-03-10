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فيديو.. والدة شهيد: "ابنى طلب من أصحابه يرسموله طلقة على صدره وقد كانت"

الأحد، 10 مارس 2019 01:17 م
فيديو.. والدة شهيد: "ابنى طلب من أصحابه يرسموله طلقة على صدره وقد كانت" والدة الشهيد الجندى محمد صبرى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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قالت السيدة سحر الحبشى والدة الشهيد جندى محمد صبرى، إن ابنها نال الشهادة لأنه طلبها بصدق، مشددة على أن الآمان الذى نشهده سببه دماء الشهداء التى سالت.

وأضافت والدة الشهيد جندى محمد صبرى، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، بحضور الرئيس السيسى: "محمد كان طفلا ذكيا وعنده إصرار كبير وقوى ومحبة شديدة لأخواته، ولما كبر كبرت معاه صفاته وجدعنته وشهامته التى ورثها من والده، وكان صاحب صاحبه".

وأشارت والدة الشهيد إلى أن ابنها قام بسحب ورقه من الجامعة حتى يلتحق بالقوات المسلحة، متابعة: "وكانت نقطة التحول الحقيقية فى حياة ابنى"، لأنه مبقاش يتكلم عن طموحه وأحلامه الدنيوية خلصت، وأصحابه كانوا بيقولوا نفسه يموت شهيد، وكمان طلب من القائد بتاعه يوديه سيناء".

 

وأردفت: "كان بيقولى يا أمى لو عشنا هنعيش مرفوعين الراس ولو متنا أكيد هموت شهيد، هو فيه أحسن من الشهادة؟، ولو مكتوب أموت بطلقة هاتجينى على سريرى".

 

وأكملت: "وشه كان منور قوى فى آخر زيارة ليه، وقلتله إنت عريس؟ قاللى أه عريس تخطبيلى؟، قلته الأجازة اللى جاية إن شاء الله هاخُطبلك، ونزل الشارع يسلم على أحبابه وحبايبنا ويقولهم إنه رايح ياخود طلقة هايُستشهد بيها والأعجب إن محمد كشف حجابه وطلب من أصحابه يرسموله طلقة على صدره وكانت فعلا مكان الطلقة اللى خدها".

 


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