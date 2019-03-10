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فيديو.. رئيس جامعة القاهرة: 6 كافتيريات جديدة تبدأ العمل بالجامعة وغلق المتنقلة

الأحد، 10 مارس 2019 02:22 م
فيديو.. رئيس جامعة القاهرة: 6 كافتيريات جديدة تبدأ العمل بالجامعة وغلق المتنقلة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أغلقت جامعة القاهرة، الكافتيريات المتنقلة التى كانت تعمل بصفة مؤقتة بعد قرار إعادة الكافتيريات الدائمة بنقاط جديدة بالجامعة، حيث بدأت الكافتيريات الجديدة بالعمل على مستوى الحرم الجامعى.
 
 
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن 6 كافتيريات كبيرة موزعة بالكامل على الحرم الجامعى بدأت تعمل بالفعل بعد انتهاء البناء فى نقاط جديدة تم اختيارها من خلال لجنة متخصصة؛ لخدمة الطلاب والطالبات بعيدة عن الكافتيريات القديمة.
 
وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تمت مراعاة أماكن الكافتيريات الجديدة بحيث لا تؤثر على النسق المعمارى للجامعة، وأنه تم توزيعها فى أماكن مناسبة على الحرم الجامعى، معلنا أن هذه الكافتيريات الست سيتم استكمالها فيما بعد لتكون 8 كافتيريات تغطى الحرم الجامعى بشكل كامل.
 
 

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