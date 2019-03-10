غادة والى ترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع 2 كفاية

كتب مدحت وهبة

عقدت اللجنة المركزية لتسيير مشروع 2 كفاية إجتماعها الأول برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، وتضم اللجنة فى عضويتها عدد من الشخصيات العامة من رجال أعمال وإعلاميين وممثلين عن وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان والإتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ودار الإفتاء المصرية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ووزارات الأوقاف والثقافة والتعليم العالى والشباب والتنمية المحلية

وأكدت غادة والى، خلال الاجتماع أن استمرار ارتفاع معدلات الإنجاب قد أدى إلى زيادة معدل النمو السكانى ليصل الى 2,65% وهو ما سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، حيث أن استمرار معدلات الانجاب المرتفعة لن يؤثر فقط على نوعية الحياة وإنما يشكل تهديداً للأمن القومى المصرى، لذا أطلقت الدولة فى عام 2015 الاستراتيجية القومية للسكان والتي أسندت لكل وزارة دور محدد تقوم به بالتعاون مع المجتمع المدنى.

وأضافت غادة والى أن برنامج 2 كفاية يعد انعكاساً لدور وزارة التضامن الاجتماعي وفقاً للاستراتيجية اذ تعمل الوزارة على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات ودعم قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى النطاق الجغرافى المستهدف وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية تستهدف الأسرة، بالإضافة إلى تطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة.

استعرض عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمشرف العام على المشروع خلال الاجتماع أهم أسباب ارتفاع معدلات الانجاب الكلي والتي تتنوع بين أسباب اجتماعية وثقافية وأسباب إقتصادية مع التعرف على الفئة المستهدفة من المشروع وهم السيدات المستفيدات من برنامج تكافل من 18 الى 35 عاما في المحافظات العشر المستهدفة

كما استعرض عثمان مهام لجان التسيير اللامركزية بالمحافظات المستهدفة برئاسة السادة المحافظين وهي متابعة تنفيذ أنشطة المشروع بكل محافظة وتقديم التيسيرات لفريق المشروع وإعداد تقارير شهرية بأنشطة المشروع بالمحافظة وموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بنسخة منها لعرضها على اللجنة المركزية لتسيير المشروع

وفي ذات السياق عرضت ديزيريه لبيب مدير المشروع الإطار الاستراتيجي للمشروع والذي يرتكز على استعادة دور المجتمع المدني واذكاء الجهود التطوعية والتعاون مع الجهات ذات الصلة

وقد تم خلال الاجتماع عرض استراتيجية المشروع والهيكل التنظيمي له وإبراز التقدم الذي تم احرازه من خلال الأنشطة التي تمت فى الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/1/2019 بالإضافة الى استعراض الخطط المزمع تنفيذها خلال عام 2019

ويهدف برنامج 2 كفاية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل المنفذ فى عشر محافظات الأكثر فقراً والأعلى خصوبة وهى أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والبحيرة

ويعد من اهم ما تم تنفيذه من المخطط للبرنامج حتى 31/1/2019 هو تطوير و دعم عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة حيث تم حصر إحتياجات 70 عيادة أهلية بالقرى المستهدفة ، علاوة على تطوير وتجهيز 33 عيادة أهلية، كما تم البدء فى حملات طرق الأبواب فى أول يناير 2019حيث أن المستهد ف شهريا 340,000 زيارة و 408 ند وة ، أيضاً تم إطلاق حملة إعلامية الموسعة في 27 يناير 2019

الجدير بالذكر أن مهام اللجنة المركزية لتسيير مشروع 2 كفاية ترتكز على التأكد من أن الاستراتيجية المخطط لها تتوافق مع الهدف من مشروع 2 كفاية وتقديم مدخلات لتطوير المشروع والمساعدة في تحقيق نتائجه، كما تختص اللجنة بتحديد ومراقبة التحديات القائمة والمحتملة على المشروع والعمل على مواجهتها والعمل على تطوير آليات استدامة أنشطة المشروع بالإضافة الى المشاركة في عملية تقييم المشروع وتأثيره الفعلي على الجمهور المستهدف .