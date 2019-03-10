video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 08:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ظهور شبورة على الطرق السريعة والمرور يناشد بتوخى الحذر أثناء القيادة

الأحد، 10 مارس 2019 08:17 ص
ظهور شبورة على الطرق السريعة والمرور يناشد بتوخى الحذر أثناء القيادة شبورة مائية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

أعاقت الشبورة المائية، حركة سير السيارات فى الطرق السريعة والصحراوية، منها طريق اﻹسماعيلية والسويس والدائرى اﻹقليمى، وطريق إسكندرية الصحراوى، والطريق الزراعى وأسيوط الغربى والكريمات وطريق الفيوم والواحات.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات، وبعضها خشية حدوث انزلاق أى سيارة.

وحذرت المرور عند القيادة بالالتزام بالحارات المرورية، والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة، حرصا على سلامة السائقين.

وتتسبب الشبورة المائية فى تباطؤ حركة السيارات، على بعض الطرق الصحرواية والزراعية  منها إسكندرية الزراعى والصحراوى، وأعلى قويسنا وطنطا الزراعى، وكذلك الأمر بالمناطق الساحلية وسط انتشار رجال المرور، لملاحظة حركة السيارات فى تلك الأماكن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المرور" تستعد للشبورة بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. إغلاق الطرق لمنع الحوادث خلال الشبورة الكثيفة.. وتحذيرات من السرعة حال عدم وضوح الرؤية.. وتجهيز غرفة العمليات وخطوط ساخنة للبلاغات

تركيب 8 كاميرات مراقبة بوحدة مرور أكتوبر الجديدة لمتابعة سير الأعمال

إغلاق طريق العلمين الصحراوى بسبب ظهور شبورة كثيفة منعا للحوادث

اخبار الحوادث

الطرق السريعة

ادارة المرور

شبورة مائية

الحوادث المرورية

اخبار مصر




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة