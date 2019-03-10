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ضبط 36 قطعة سلاح وكيلو و250 جراما بانجو وتنفيذ 2076 حكما قضائيا بسوهاج

الأحد، 10 مارس 2019 12:47 م
ضبط 36 قطعة سلاح وكيلو و250 جراما بانجو وتنفيذ 2076 حكما قضائيا بسوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة، والمتعاطيين لها بمراكز المديرية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام مدعومة مجموعات قتالية.

 

وقد أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 6 بنادق ألية، و10 طلقات من ذات العيار، و8 بنادق خرطوش، و4 فرد خرطوش، و12 فرد محلى الصنع، وقطعتى سلاح أبيض، بإجمالى 36 قطعة سلاح متنوعة، تم التحفظ على المتهمين، والمضبوطات، وجار العرض على النيابات المختصة تتولى التحقيق.

 

كما تم ضبط، 4 قضايا مواد مخدرة، من بينها ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جراما، ومبلغ 20.345 جنيهاً، حيازة كلاً من المتهم "حسام ش ا ا" 29 سنة، عامل، والمتهم "محمد ق س ا" 38 سنة، عامل ويقيمان أسوان، أثناء استقلالهما سيارة، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

 

كما تم ضبط "5" طربة من مادة الحشيش المخدر، يزنوا حوالى كيلو جرام، ومبلغ 800 جنيهاً، حيازة المتهم "على ح ع" 32 سنة، سائق ويقيم مركز سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم ضبط "16" قطعة صغيرة الحجم من مادة الحشيش المخدر ومبلغ 2000 جنيهاً، "2" هاتف محمول، حيازة المتهم "بولس ن ت" سن 31، عاطل ويقيم قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

 

واستكملت الحملة اعمالها، بتنفيذ 2076 حكما قضائيا متنوعا، وتم تحرير 748 مخالفة مرورية، و52 مخالفة مرافق متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرورية والمرافق، وجار ترحيل المتهمين فى حملة تنفيذ الأحكام.

 


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