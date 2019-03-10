ضبط 12 ألف عبوة عصير مجهولة المصدر فى حملة تموينية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة تموينية على الأسواق، حيث تم ضبط 58 قضية تموينية متنوعة.

أسفرت الحملة عن ضبط بهجت ف ع و 32 سنة مدير مسئول مخزن سلع غذائية ويقيم دائرة مركز سوهاج لإدارته نشاط تجاري بدون ترخيص، وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "12672" عبوة عصير مختلفة الأنواع، وتم ضبط محمد ا م ع 28 سنة مدير مسئول مخزن مستحضرات تجميل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لإدارته منشأة بدون ترخيص، وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير – وتم ضبط " 53 " عبوة مستحضرات تجميل.

كمـــا تـــم ضبــــط 8 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و9 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و " 16 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و " 6 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و4" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و " 4 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد تشغيل المخبز و " 4 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و " 5 " قضايا عدم صرف بون خبز.