video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط شخص متهم بالنصب والاحتيال بـ"التايم شير" على رواد مصيف رأس البر

الأحد، 10 مارس 2019 12:12 م
ضبط شخص متهم بالنصب والاحتيال بـ"التايم شير" على رواد مصيف رأس البر حبس - ارشيفية
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
تمكن الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث الأموال العامة بدمياط، من ضبط شخص صاحب شركة تسويق سياحى، بتهمة النصب والاحتيال على رواد رأس البر.
 
وكانت مباحث الأموال العامة، قد تلقت بلاغا من المواطن "ر. م. ر" بقيام شخص باستيقافه هو وأسرته برأس البر، بزعم كسبت أسبوع مجانا فى منتجع سياحى بالإسكندرية، وتحصل منه على مبلغ 500 جنيه. 
 
وبالبحث والتحرى، تبين أن المذكور يدعى"و. ع. أ" من محافظة ببورسعيد، مستأجر فندق برأس البر، ويزعم انتمائة لشركة تسويق عقارى وسياحى هدفها بيع ملكية جزيئة وتايم شير بالفنادق السياحية.
 
وجارى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لعرضه على المستشار أحمد عجينة وكيل النائب العام للتحقيق فى الواقعة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس تشكيل عصابى متهم بسرقة 20 سيارة ومساومة مالكيها مقابل دفع أموال

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة