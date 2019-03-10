ضبط شخص متهم بالنصب والاحتيال بـ"التايم شير" على رواد مصيف رأس البر

دمياط معتز الشربينى

تمكن الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث الأموال العامة بدمياط، من ضبط شخص صاحب شركة تسويق سياحى، بتهمة النصب والاحتيال على رواد رأس البر.

وكانت مباحث الأموال العامة، قد تلقت بلاغا من المواطن "ر. م. ر" بقيام شخص باستيقافه هو وأسرته برأس البر، بزعم كسبت أسبوع مجانا فى منتجع سياحى بالإسكندرية، وتحصل منه على مبلغ 500 جنيه.

وبالبحث والتحرى، تبين أن المذكور يدعى"و. ع. أ" من محافظة ببورسعيد، مستأجر فندق برأس البر، ويزعم انتمائة لشركة تسويق عقارى وسياحى هدفها بيع ملكية جزيئة وتايم شير بالفنادق السياحية.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لعرضه على المستشار أحمد عجينة وكيل النائب العام للتحقيق فى الواقعة.