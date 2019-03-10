video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. وزير القوى العاملة يسلم 20 عقدا لمواطنين للعمل بالخارج

الأحد، 10 مارس 2019 12:16 م
صور.. وزير القوى العاملة يسلم 20 عقدا لمواطنين للعمل بالخارج تسليم عقود العمل بالقوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، 20 عقد  سائق للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودى، وتوفير المسكن المؤثث لأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميا، وتأمين طبى شامل، وتوفير زى للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفى الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافى تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.
 
وأكد "سعفان" حرص القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة بالاهتمام بالعامل المصرى وتأمينه والحفاظ عليه بكل الطرق، وتوفير فرص عمل لائقة له تمكنه من عيش حياة كريمة، والعمل على زيادة الطلب على العامل المصرى بالخارج من خلال فتح أسواق جديدة فى مختلف الدول.
 
وقال وزير القوى العاملة، إن العامل المصرى مازال مطلوبا بسوق العمل بالدول العربية، مشيرا إلى أن العامل المصرى بمهاراته دفع كثير من دول الخليج للتسابق عليه، حيث يتميز بسمات تفضله عن غيره مثل المثابرة والصبر والإخلاص فى العمل منوها إلى أن هناك دول تطلب المصريين تحديدًا دون غيرهم من الجنسيات الأخرى، وأن ما يشاع حول أن العمالة المصرية غير مطلوبة عار تماما من الصحة.
 
ووجه  الوزير الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة بضرورة يكون هناك "بوليصة تأمين " على العامل المصرى من خلال الشركات ،  تكون ضمان له ضد المخاطر التي قد تحدث له - لا قدر الله -، مقترحا أن يكون المبلغ الشهرى للبوليصة 250 جنيها ،وذلك في إطار حرص الوزارة على أمان العامل بالخارج.
 
كما وجه  بتوزيع استمارات "المغتربين" لملئها من خلال الموقع الرسمي للوزارة ، بحيث تكون أول استمارات بقاعدة البيانات للعاملين بالخارج، حتى يتسنى للوزارة التواصل معهم ومتابعتهم بصفة مستمرة.
 
وفي رسالة للعمال المسافرين قال "سعفان": إن الإخلاص في العمل والالتزام بقوانين الدولة المسافرين إليها هو أمر ضروري وفي غاية الأهمية لما له من مصلحة للعامل ، ورسم صورة ذهنية جيدة عن العامل المصري، مؤكدا أن الإدارة المختصة سوف تعقد جلسة خاصة للتعريف بالقوانين والحقوق والواجبات والمحظورات في أثناء السفر، كما ستعمل على توعية العمال بالعادات الاجتماعية الواجب الالتزام بها.
 
وقالَ الوزير: "إن العامل المصرى يعتبر انعكاسا وصورة لبلده، ولا يعبر عن شخصه أو ذاته هناك، بل يعتبر سفيرا لبلده، مؤكدا ضرورة تأدية العمل بأمانة وإخلاص، وضرورة الالتزام التام بالتشريعات والقوانين الداخلية للدولة، لإعطاء الصورة المشرفة عن الدولة المصرية.
 
وشدد سعفان على ضرورة التواصل الدائم مع المستشار العمالى بالسفارة أو القنصلى المصرية بدولة العمل فى حالة حدوث أى مشكلة قد تواجه أحدهم، والتواصل الدائم مع الوزارة فى مصر أولا بأول، كهدف أرسته الوزارة وتعمل دائما على تدعيمه من رعاية وحماية للعمالة المصرية في الخارج وتلبية جميع طلباتهم، وحل جميع مشكلاتهم فورا، مضيفا أنه سيكون في متناول أيديهم رقم المستشار العمالي في دولة العمل، للتواصل معه بصورة مستمرة.
 
وقال الوزير: "نريد مزيدا من الطلب على العمالة المصرية ، الأمر الذى لن يتأتى إلا بكم، بحسن أخلاقكم، وطيب أعمالكم، وزيادة إنتاجكم، متمنيا لهم التوفيق".
 
 
تسليم عقود العمل بالقوى العاملة (2)
تسليم عقود العمل بالقوى العاملة (2)

تسليم عقود العمل بالقوى العاملة (3)
تسليم عقود العمل بالقوى العاملة (3)

تسليم عقود العمل بالقوى العاملة (4)
تسليم عقود العمل بالقوى العاملة (4)

تسليم عقود العمل بالقوى العاملة (5)
تسليم عقود العمل بالقوى العاملة (5)

تسليم عقود العمل بالقوى العاملة (6)
تسليم عقود العمل بالقوى العاملة (6)

تسليم عقود العمل بالقوى العاملة (7)
تسليم عقود العمل بالقوى العاملة (7)

تسليم عقود العمل بالقوى العاملة (1)
تسليم عقود العمل بالقوى العاملة (1)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير القوى العاملة يشيد بمعرض الفنون التشكيلية:"الله جميل يحب الجمال"

وزير القوى العاملة يفتتح معرض الفنون التشكيلية

محمود سعفان

القوى العاملة

فرص عمل




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة