video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 10:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مهرجان فى مقدونيا احتفالا ببداية الصوم المسيحى

الأحد، 10 مارس 2019 09:14 ص
صور.. مهرجان فى مقدونيا احتفالا ببداية الصوم المسيحى جانب من المهرجان
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق

شهدت مقدونيا الشمالية كرنفالا شارك فيه عشرات الآلاف من الزوار، حيث تجوب مجموعات شعبية شوارع مدينة ستروميكا، وذلك احتفالا ببداية الصوم المسيحى.

ويرتدى المحتفلون أقنعة وأزياء غريبة أثناء الاحتفالات، على هيئة أشباح، وذلك للاحتفال ببداية الصوم طبقا للكنيسة الأرثوذكسية، والتى تعد الكنيسة الرسمية هناك.

أحد العروض أثناء المهرجان
أحد العروض أثناء المهرجان
أحد العروض
أحد العروض
أحد المشاركين فى المهرجان
أحد المشاركين فى المهرجان
الأزياء الملونة احد سمات المهرجان
الأزياء الملونة احد سمات المهرجان
الأشباح تهيمن على الاحتفال
الأشباح تهيمن على الاحتفال
سيدة ترتدى زى غريب
سيدة ترتدى زى غريب
صورة تذكارية للمشاركين بالمهرجان
صورة تذكارية للمشاركين بالمهرجان
عرض أثناء المهرجان
عرض أثناء المهرجان
عرض تقدمه فتيات احتفالا ببداية الصوم
عرض تقدمه فتيات احتفالا ببداية الصوم
فتاة تشارك بالمهرجان
فتاة تشارك بالمهرجان
فتى يحمل بروازا
فتى يحمل بروازا
مشاركة بالمهرجان
مشاركة بالمهرجان
مشاركين فى المهرجان
مشاركين فى المهرجان
مواطن بمقدونيا الشمالية يشارك بالمهرجان
مواطن بمقدونيا الشمالية يشارك بالمهرجان

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى الذكرى الـ48 لوفاته.. "طوباك يا شفيع الطلبة".. البابا كيرلس السادس البطريرك الذى خاصم السياسة وأحب عبد الناصر.. لم يغره جاه البطريرك فلبس خشن الثياب ونقل الكنيسة القبطية للخارج ليحفر اسمه خالدًا فى التاريخ

مقدونيا الشمالية

الصوم

الكنيسة الأرثوذكسية

مهرجان

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة