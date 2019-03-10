صور.. مهرجان فى مقدونيا احتفالا ببداية الصوم المسيحى

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهدت مقدونيا الشمالية كرنفالا شارك فيه عشرات الآلاف من الزوار، حيث تجوب مجموعات شعبية شوارع مدينة ستروميكا، وذلك احتفالا ببداية الصوم المسيحى.

ويرتدى المحتفلون أقنعة وأزياء غريبة أثناء الاحتفالات، على هيئة أشباح، وذلك للاحتفال ببداية الصوم طبقا للكنيسة الأرثوذكسية، والتى تعد الكنيسة الرسمية هناك.