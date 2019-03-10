صور.. مهرجان فى مقدونيا احتفالا ببداية الصوم المسيحى

شهدت مقدونيا الشمالية كرنفالا شارك فيه عشرات الآلاف من الزوار، حيث تجوب مجموعات شعبية شوارع مدينة ستروميكا، وذلك احتفالا ببداية الصوم المسيحى.
ويرتدى المحتفلون أقنعة وأزياء غريبة أثناء الاحتفالات، على هيئة أشباح، وذلك للاحتفال ببداية الصوم طبقا للكنيسة الأرثوذكسية، والتى تعد الكنيسة الرسمية هناك.
أحد العروض أثناء المهرجان
أحد العروض
أحد المشاركين فى المهرجان
الأزياء الملونة احد سمات المهرجان
الأشباح تهيمن على الاحتفال
سيدة ترتدى زى غريب
صورة تذكارية للمشاركين بالمهرجان
عرض أثناء المهرجان
عرض تقدمه فتيات احتفالا ببداية الصوم
فتاة تشارك بالمهرجان
فتى يحمل بروازا
مشاركة بالمهرجان
مشاركين فى المهرجان
مواطن بمقدونيا الشمالية يشارك بالمهرجان
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