صور .. محافظ كفر الشيخ يستقبل سفراء الإتحاد الأوروبى وسويسرا وألمانيا وممثلى GIZ

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، منذ قليل، سفراء الاتحاد الأوروبى وسويسرا وألمانيا، والوفود المرافقة لهم وممثلى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة(GIZ) وذلك لتفقد وحدة الرصد البيئى بديوان عام المحافظة، ولحضور مراسم إصطفاف معدات رفع كفاءة منظومة النظافة ضمن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، بأرض المهبط الجديد بميدان الملك عبدالله بمدينة كفرالشيخ، ومناقشة عدد من الملفات البيئية والخدمية والتنموية.

وينتظر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، وصول الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.



محافظ كفر الشيسخ يستقبل سفراء الاتحاد الاورب



محافظ كفر الشيسخ يستقبل سفراء الاتحاد الاوربي



محافظ كفر الشيسخ يستقبل سفراء الاتحاد الاوربي



محافظ كفر الشيسخ يستقبل سفراء الاتحاد الاوربي



محافظ كفر الشيسخ يستقبل سفراء الاتحاد الاوربي



محافظ كفر الشيسخ يستقبل سفراء الاتحاد الاوربي



محافظ كفر الشيسخ يستقبل سفراء الاتحاد الاوربي