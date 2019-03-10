صور لإتلاف مبانى سجن المرج العمومى ضمن أحراز "اقتحام الحدود الشرقية"

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، فض أحراز إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وفضت المحكمة أسطوانة عليها صور تظهر تخريب محتويات سجن المرج العمومى.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وأمرت المحكمة بفض الحرز الأول ووجدت بداخلة عدد 14 مظروفا صغير الحجم، وبفض المظروف الأول تبن أنه بيج اللون، دون عليه نيابة بنها الكلية، بداخلة أسطوانة تحوى إتلاف منشآت سجن المرج العمومى، والمقيدة برقم 8 لسنة 2011 نيابة شمال بنها الكلية، وتبين أن المظروف مفتوح ودون على خلف المظروف رقم 367 / 2013 خزانة، ضد محمد موسى على، ووجدت المحكمة داخل المظروف أسطوانة دون على أحد وجهيها رقم 2 وداى النطرون، وسلمت المحكمة الحرز للفنى وأمرت بعرض محتواه.

وبعرض الحرز وهو عبارة عن أسطوانة بداخلها 173 صورة لسجن لتخريب سجن المرج وأبو زعبل، وإحدى الصور لمبنى يحمل لافتة سجن شديد الحراسة، وتظهر الصور تخريب بعض المبانى من الخارج ومن الداخل وتوجد أثار حريق فى بعضها كما يوجد أثر حريق لإحدى السيارات فى فناء المبنى.

كما أظهرت الصور تدمير مبانى السجن من الداخل، وإتلاف الأبواب من الدخل، وفتحات فى أسوار حوائط السجن.

وعرضت المحكمة الحرز الثانى وهو عبارة عن مظروف بيج اللوان ويحمل رقم 10، بداخلة حافظة مستندات بداخله أسطوانة لهروب المساجين من سجن وادى النطرون والمفرغ من قبل المحكمة فى جلسة سابقة.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.