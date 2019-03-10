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صور.. رئيس مترو الأنفاق والعضو المنتدب يتفقدان محطة مترو العتبة

الأحد، 10 مارس 2019 12:48 م
صور.. رئيس مترو الأنفاق والعضو المنتدب يتفقدان محطة مترو العتبة أثناء جولة المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى
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تفقد المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق برفقة المهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة اليوم محطة مترو العتبة والتى تعد محطة تبادلية بين الخطين الثانى والثالث، للاطمئنان على سير العمل وسلامة التشغيل بالمحطة.
 
وبدأ الفضالى وصبره جولتهما بتفقد الصالة الرئيسية ومكاتب صرف التذاكر لمتابعة صرف التذاكر والتأكيد على توفير الفكة اللازمة والتشديد على حسن التعامل مع جمهور الركاب ، ثم توجها إلى بوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بالكامل للتأكد من سلامتها وعدم وجود أى أعطال بها وشددوا على ضرورة عمل الصيانة اللازمة بانتظام، مرورا بمداخل ومخارج المحطة والمرور على الأكشاك المتواجدة بالممرات والتأكد من سهولة حركة الدخول والخروج مع وجود الأكشاك.
 
واختتم الفضالى وصبره جولتهما بتفقد الصالة الرئيسية بالخط الثالث ومتابعة تشغيلها أيضا، وشارك بالجولة كلا من المهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس الشركة للتشغيل بالخط الثالث والمهندس عزت عفيفى، مدير عام تشغيل محطات الخط الثالث والمهندس مصطفى فاضل مدير عام تشغيل محطات الخط الثانى والمهندس أحمد نجيب مدير عام حركة القطارات بالخط الثالث.
 
أثناء جولة المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق التفقدية (1)
أثناء جولة المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق التفقدية (1)

أثناء جولة المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق التفقدية (2)
أثناء جولة المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق التفقدية (2)

أثناء جولة المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق التفقدية (3)
أثناء جولة المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق التفقدية (3)

أثناء جولة المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق التفقدية (4)
أثناء جولة المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق التفقدية (4)
 

 


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