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صور.. تعرف على مزايا طائرة الأحلام قبل انضمامها لأسطول "مصر للطيران"

الأحد، 10 مارس 2019 01:18 ص
صور.. تعرف على مزايا طائرة الأحلام قبل انضمامها لأسطول "مصر للطيران" مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى
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يرصد "اليوم السابع" العديد من المزايا بطائرة الأحلام التى تعاقدت شركة مصر للطيران على 6 طائرات منها، والتى ستنضم أولى هذه الطائرات لأسطول الشركة خلال شهر مارس الحالى.

 

طائرة الأحلام "دريملاينر"، هى طائرة ضخمة من طراز بوينج، ومن أكثر طائرات الشركة كفاءة فى استهلاك الوقود.

 

أول طائرة كبيرة تكون مصنوعة من المواد المركبة composite materials البلاستيك المعزز بألياف الكربون وعلى وجه التحديد 80٪ من حجمها مصنوع من الموادالمركبة، مما يجعلها أخف بكثير.

 

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تأتى النوافذ بمساحة 27 × 47 سم، وهى أكبر من مثيلاتها فى الطائرات الأخرى بنسبة 30%، وقد تم تصميمها بحيث يمكن للمسافر أن يتحكم فى معدل سطوع النوافذ بكبسة زر واحدة.

 

تحتوى على تقنية تحد من مستوى الضوضاء بنسبة 60%، بسبب وجود الحواف المسننة فى غرفة المحركات، مما يؤدى إلى تقليل نسبة الضوضاء فى الطائرة من الداخل ومن الخارج.

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تم تزويد الطائرة بكافة خدمات الاتصالات والإنترنت اللازمة على متنها، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة السمعية والبصرية، بها مساحات شاسعة لوضع أمتعة الضيوف فى الأرفف العليا .

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قادرة على استيعاب ما يصل إلى 296 راكباً، وتعد التطور القادم من الطائرات، كما أنها تحتوى على محركات تم تطويرها بأحدث التقنيات من قبل شركتى جنرالإليكتريك ورولز، فقوة المحركات تسمح لها بأن تقطع مسافات بعيدة المدى و استطاعة الطائرة ان تقطع مسافات بين 8,000 و 8,500 ميل بحرى أو مايعادل 14,800 إلى15,700 كيلومتر، دون توقف.

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تستخدم دريملاينر بطاريات أكسيد الكوبالت، نفس نوع الذى يتم استخدامه فى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأن هذه البطاريات مختارةلجميع هذه الأغراض لأنها تملك محتوى عاليا من الطاقة بالنسبة لحجمها، كما تتمتع الطائرة بكفاءة فى صرف الوقود أكثر بحوالى 20% على الأقل من الطائرات المنافسة لها.


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