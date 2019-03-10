صور.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل الأعضاء الجدد للمجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى

شارك الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى مراسم أداء القسم للأعضاء الجدد بالمجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى.
وقال الشيخ محمد بن زايد: "كل التوفيق للأعضاء الجدد للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في مهام عملهم المقبلة.. ونحن على ثقة بأنهم سيواصلون العمل بروح الفريق مع زملائهم لتحقيق رؤية قيادتنا في دفع عملية تنمية الوطن وتقدمه".
وعلى جانب آخر أجرى الشيخ محمد بن زايد، اتصالاً هاتفياً بالرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون للاطمئنان على صحته وتهنئته بالشفاء والعافية.
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