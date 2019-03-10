video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل الأعضاء الجدد للمجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى

الأحد، 10 مارس 2019 05:53 م
صور.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل الأعضاء الجدد للمجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

شارك الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى مراسم أداء القسم للأعضاء الجدد بالمجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "كل التوفيق للأعضاء الجدد للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في مهام عملهم المقبلة.. ونحن على ثقة بأنهم سيواصلون العمل بروح الفريق مع زملائهم لتحقيق رؤية قيادتنا في دفع عملية تنمية الوطن وتقدمه".

 
 
 
1

 

 

2
 

 

3
 

وعلى جانب آخر أجرى الشيخ محمد بن زايد، اتصالاً هاتفياً بالرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون للاطمئنان على صحته وتهنئته بالشفاء والعافية.

4
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد بن زايد: المرأة نبض الحياة وصانعة الرجال وملهمة الأجيال

محمد بن زايد عن الأولمبياد الخاص: فرصة أمامنا لمشاركة قيم التسامح مع العالم

محمد بن زايد يعزى رئيس وزراء إثيوبيا فى ضحايا الطائرة المنكوبة

الامارات

اخبار الامارات

محمد بن زايد

ابوظبى

اخبار ابوظبى




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة