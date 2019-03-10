video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 06:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. اضبط مخالفة.. أهالى دمياط يشكون انتشار الكلاب الضالة بالشوارع

الأحد، 10 مارس 2019 06:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. أهالى دمياط يشكون انتشار الكلاب الضالة بالشوارع الكلاب الضالة بدمياط
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
تعددت شكوى أهالى محافظة دمياط من إنتشار الكلاب الضالة بمختلف الشوارع بما يهدد أمن واستقرار حياتهم وحياة أبنائهم.
 
يقول محمد الحمايمى موظف إن ظاهرة الكلاب الضالة في مدينة دمياط وقراها أصبحت ظاهرة خطيرة على حياة أهالى دمياط وخصوصا قلب مدينة دمياط بشارع وزير والمناطق المحيطة به وشارع الكورنيش وحى رابع وكلنا نعرف ماتسببه من ذعر للأطفال بجانب عضتها القاتلة للإنسان فى ظل وجود عجز فى الأمصال الخاصة بعلاجها وتسأل عن دور الطب البيطرى فى دمياط فى احتواء وعلاج هذه الظاهرة.
 
قال محمد القبرصلى تاجر أن إنتشار الكلاب الضالة بالشوارع وخاصة الصباح الباكر وقت نزول الطلاب والطالبات لمدارسهم خاصة وأن الكلاب تتحرك فى شكل مجموعات ومن السهل أن تصيب أى مواطن، مضيفا أننا لم نلحظ تحرك إيحابى من قبل مديرية الطب البيطرى بدمياط، وهل ننتظر حتى تقع الكارثة ويصاب المواطنين بعقر الكلاب.
 
 
 
 
FB_IMG_1552052431891
 

 

FB_IMG_1552052534544
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استمرار أزمة الكلاب الضالة بشارع طلعت حرب بالجيزة

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار الطب البيطرى




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة