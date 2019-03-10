صور.. اضبط مخالفة.. أهالى دمياط يشكون انتشار الكلاب الضالة بالشوارع

تعددت شكوى أهالى محافظة دمياط من إنتشار الكلاب الضالة بمختلف الشوارع بما يهدد أمن واستقرار حياتهم وحياة أبنائهم.

يقول محمد الحمايمى موظف إن ظاهرة الكلاب الضالة في مدينة دمياط وقراها أصبحت ظاهرة خطيرة على حياة أهالى دمياط وخصوصا قلب مدينة دمياط بشارع وزير والمناطق المحيطة به وشارع الكورنيش وحى رابع وكلنا نعرف ماتسببه من ذعر للأطفال بجانب عضتها القاتلة للإنسان فى ظل وجود عجز فى الأمصال الخاصة بعلاجها وتسأل عن دور الطب البيطرى فى دمياط فى احتواء وعلاج هذه الظاهرة.

قال محمد القبرصلى تاجر أن إنتشار الكلاب الضالة بالشوارع وخاصة الصباح الباكر وقت نزول الطلاب والطالبات لمدارسهم خاصة وأن الكلاب تتحرك فى شكل مجموعات ومن السهل أن تصيب أى مواطن، مضيفا أننا لم نلحظ تحرك إيحابى من قبل مديرية الطب البيطرى بدمياط، وهل ننتظر حتى تقع الكارثة ويصاب المواطنين بعقر الكلاب.