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شاهد لحظات الرعب داخل طائرة تركية وإصابة 30 راكبا بسبب المطبات الهوائية

الأحد، 10 مارس 2019 04:12 م
شاهد لحظات الرعب داخل طائرة تركية وإصابة 30 راكبا بسبب المطبات الهوائية من داخل الطائرة التركية
كتبت ريهام عبد الله
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تسببت مطبات هوائية شديدة، فى إصابة 30 شخصا من ركاب الطائرة التركية والتى كانت متجهة من إسطنبول إلى نيويورك أمس السبت، وأدت المطبات الهوائية المرعبة إلى إصابة بعض الركاب بكسور، وجروح وكدمات.

"أقنعة أكسجين متدلية، وجوه ملأها الرعب ومغطاة بالدماء، وأصوات خائفة ومرتعشة"، هى اللحظات التى رصدها فيديو لركاب الطائرة، فى اللحظات المرعبة للمطبات الهوائية العنيفة، ورصدت دقائق من الرعب على متن الطائرة قبل هبوطها فى محطتها بسلام.

ونقل المصابون من مطار جون إف كينيدى الدولى إلى مستشفيات محلية للعلاج، وغالبيتهم مصابون برضوض وجروح وكدمات.

وأصيب أحد المضيفين الجويين بكسر فى الساق، وفق ستيف كولمان المتحدث باسم سلطة موانئ نيويورك ونيوجيرزي.

الطائرة
الطائرة

 

من داخل الطائرة
من داخل الطائرة

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مطبات هوائية

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