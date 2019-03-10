شاهد لحظات الرعب داخل طائرة تركية وإصابة 30 راكبا بسبب المطبات الهوائية

كتبت ريهام عبد الله





تسببت مطبات هوائية شديدة، فى إصابة 30 شخصا من ركاب الطائرة التركية والتى كانت متجهة من إسطنبول إلى نيويورك أمس السبت، وأدت المطبات الهوائية المرعبة إلى إصابة بعض الركاب بكسور، وجروح وكدمات.

"أقنعة أكسجين متدلية، وجوه ملأها الرعب ومغطاة بالدماء، وأصوات خائفة ومرتعشة"، هى اللحظات التى رصدها فيديو لركاب الطائرة، فى اللحظات المرعبة للمطبات الهوائية العنيفة، ورصدت دقائق من الرعب على متن الطائرة قبل هبوطها فى محطتها بسلام.

🇹🇷 30 blessés cette nuit lors de sévères turbulences dans un B777 de Turkish Airlines.



Le vol TK1 reliait Istanbul à New York, & a du demander la priorité pour l’atterrissage afin de débarquer les blessés, dont une hôtesse avec une fracture de la jambe.



pic.twitter.com/sAaso80doi — air plus news (@airplusnews) March 10, 2019

ونقل المصابون من مطار جون إف كينيدى الدولى إلى مستشفيات محلية للعلاج، وغالبيتهم مصابون برضوض وجروح وكدمات.

وأصيب أحد المضيفين الجويين بكسر فى الساق، وفق ستيف كولمان المتحدث باسم سلطة موانئ نيويورك ونيوجيرزي.



الطائرة