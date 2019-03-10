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سماء الأقصر تشهد تحليق 25 رحلة بالون طائر تقل 500 سائح أجنبى

الأحد، 10 مارس 2019 11:50 ص
سماء الأقصر تشهد تحليق 25 رحلة بالون طائر تقل 500 سائح أجنبى رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر - صورة أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت سلطات الطيران المدنى، أن مطار البالون الطائر بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، شهد تحليق 25 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 500 سائح أجنبى من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات إقبال مميز من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العام.

 

وقال مفتشو العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى، إن الرحلات خرجت بصورة طبيعية للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع اعتدال حركة الطقس فى سماء المدينة، حيث أثبتت رصدة مطار الأقصر الدولى أن حركة الرياح تناسب انطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماما، حيث تعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.


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