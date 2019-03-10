سقوط صاحب مطبعة وعامل لتزويرهما المطبوعات والعلامات التجارية فى عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل ومالك مطبعة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامهما بتقليد مطبوعات وملصقات لعلامات تجارية بدون تصريح، تحرر محضر بالواقعة.

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط "كرم.ب.م" 50 سنة صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس ، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة ملكه بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجارى والجهات المعنية ،وعثر بداخل المطبعة على (3700 مطبوعات أغلفة كتب متنوعة - 750 مطبوعات أغلفة لمستحضرات تجميل) وبمواجهته إعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الإدارة من ضبط "علاء .م.ع" 34 سنة عامل بإحدى المطابع بعين شمس، ومقيم بذات الدائرة، لقيامه بتقليد مطبوعات وعلامات تجارية بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجارى والجهات المختلفة، وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على (4 زنكات مدون عليها إسم تجارى لسائل منظف - 1000 ملصق لمكمل غذائى) وبمواجهته إعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.