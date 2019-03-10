سفير مصر لدى أديس أبابا يعرب عن خالص تعازيه فى ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية

كتب : أحمد جمعة

عبر السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى وسفير مصر لدى إثيوبيا، عن حزنه العميق وخالص التعازى والتضامن مع حكومة وشعب إثيوبيا فى حادث سقوط الطائرة الإثيوبية فى أديس أبابا.

وأعرب السفير المصرى لدى إثيوبيا، عن تعازيه لأسر الضحايا الذين كانوا على متن الطائرة التى كانت متوجهة إلى نيروبى.

وكتب السفير المصرى لدى إثيوبيا عبر "تويتر" منذ قليل، "أعبر عن حزنى العميق وأعمق مشاعر التعازى والتضامن مع حكومة وشعب إثيوبيا فى هذه المأساة الوطنية".

كانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، قد أكدت بدء عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الطائرة التابعة لها والتى تحطمت فى طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبى.

وأوضحت الشركة - حسبما أوردت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الأحد، أن الطائرة تحطمت بعد 6 دقائق من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.. مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول وجود ناجين من الحطام أو حول عدد الضحايا.

كانت الطائرة من طراز (بوينج 737) تحمل على متنها 149 راكبا إلى جانب 8 من أفراد الطاقم، فيما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبى عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.