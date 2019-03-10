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الأحد، 10 مارس 2019 08:58 م
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سفير "كازاخستان" يزور متحف سوهاج ويتعرف على ملامح التاريخ المصرى

الأحد، 10 مارس 2019 08:44 م
سفير "كازاخستان" يزور متحف سوهاج ويتعرف على ملامح التاريخ المصرى
سوهاج محمود مقبول
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زار "أرمان إيساغالييف" سفير جمهورية كازاخستان و إيلمان جولد سوف المستشار الثقافي لكازاخستان بالقاهرة ، مساء اليوم ،  متحف سوهاج القومي، وذلك برفقة الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، والدكتور ناصر حجي عميد كلية الألسن.
 
وتفقد السفير خلال الزيارة  القاعات الرئيسية للمتحف وتعرف من خلال الشرح على جزء من تاريخ وحضارة مصر، حيث أشتملت القاعة الأولى على أرشيف عن معبد أبيدوس، و ضمت القاعة الرئيسية تاريخ أهم الملوك والشخصيات والحياة الاجتماعية واليومية للمصري القديم، الى جانب ما يخص فن التحنيط 
 
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