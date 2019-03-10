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سعر اليورو اليوم الأحد 10-3-2019

الأحد، 10 مارس 2019 10:33 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 10-3-2019 اليورو - صورة أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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شهد سعر اليورو الأوروبى، أمام الجنيه المصرى، استقرارا خلال تعاملات اليوم، الأحد 10-3-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، عند 19.54 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع.

 

فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى..

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.66 جنيه للشراء

19.81 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.46 جنيه للشراء

19.68 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.46 جنيه للشراء

 19.68 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.45 جنيه للشراء

19.76 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.46 جنيه للشراء

19.68 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.78 جنيه للشراء

19.86 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.68 جنيه للشراء

19.84 جنيه للبيع

 


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