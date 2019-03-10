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ساعة شيطان.. جريمة قتل انتقاما للشرف بدايتها "الشات الحرام"

الأحد، 10 مارس 2019 07:15 م
ساعة شيطان.. جريمة قتل انتقاما للشرف بدايتها "الشات الحرام" ساعة شيطان
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"ساعة شيطان" برنامج أسبوعى جديد يقدمه "دوت مصر" لقرائه، يلقى الضوء على اللحظة التى يفقد فيها الإنسان اتزانه ويسلم نفسه إلى شيطانه ليرتكب حماقة يدفع ثمنها الكثير، وذلك من خلال تحليل دورى لأحد القضايا المتداولة فى المحاكم من جميع الزوايا.

 

 

فى حلقة اليوم، يتناول برنامج "ساعة شيطان"، قصة جريمة قتل احد الأشخاص على يد زوج عشيقته التى تعرف عليها عبر دردشة بمواقع التواصل الاجتماعى، وعقب خروج الزوج من السجن اكتشف خيانتها له، ليقرر الإنتقام لشرفه، باستدراج المجنى عليه داخل شقه قام باستئجارها لتنفيذ جريمته.

 

 

 


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