video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة بدعوى طلاق: شكوت لزوجى من تحرش صاحب العمل بى فرد: اقفلى بوقك عايزين نعيش

الأحد، 10 مارس 2019 09:28 ص
زوجة بدعوى طلاق: شكوت لزوجى من تحرش صاحب العمل بى فرد: اقفلى بوقك عايزين نعيش محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت ـ أسماء شلبى
إضافة تعليق

لم تتخيل الزوجة "فاطمة.م" البالغة من العمر 30 عاما رد زوجها بعد حياة زوجية دامت 10 سنوات كانت سنده بالأموال التى تكسبها من عملها الذى يستمر لـ14 ساعة فى اليوم، ليقابل شكواها من تحرش صاحب المصنع بجسدها بتعنيفها وسبها وتهديدها قائلا:" اقفلى بوقك ومتفضحيناش عايزين نعيش".

وتؤكد أمام محكمة الأسرة بأكتوبر فى طلبها للطلاق للضرر:" زوجى  بيشتغل يوم ويقعد 10 فى البيت بحجة مرضه، فى حين يقضى أكثر من 6 ساعات بالمقهى ويدفعنى للمحاسبة على مشروباته والشيشة التى يدخنها، ويدعى عدم استطاعته بالعمل بشكل يومى، ليتركنى طوال سنوات أتحمل المسئولية داخل وخارج منزلى للإنفاق عليه دون أن يهتم بما أتعرض له من مضايقات وصلت لحد التحرش، وعندما صارحته لأشتكى له قابل ذلك ببلادة ".

وتضيف الزوجة: اعتاد تعنيفى وإهانتى أمام أطفالى فكنت أشعر بالرعب إذا تركتهم برفقته بعدما انهال على طفلتى وتسبب لها بكسر فى معصمها .

وتكمل :" أنا عايشة عيشة مليانة عذاب، ذل بره البيت وجوه ولو رجعت من غير فلوس ينهال على زوجى بالضرب ويهددنى بالقتل".

وعلقت الزوجة الثلاثينية: "اللى يرميك على المر اللى أمر منه، عشان كدا سكت وتحملت الظروف الصعبة وعنف زوجى أكثر من 10 سنوات وبالرغم من ذلك طردنى وأطفالى وساومنى على قبول ذلك العمل الذى تعرض فيه للإهانة أو العيش فى الشارع".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوجة أمام محكمة الأسرة: "حماتى كانت عايزه ولد وأنا مجبتش غير بنات فقررت تسميمى"

احذر "جبروت النساء".. الزوجات "رايح جاى" على محاكم الأسرة.. زوجة تهلل بعد 18 عام زواج: "مبيعرفش".. وفاتن "العض" وسيلتها لتأديب زوجها.. وأستاذ علم نفس: العنوسة والبحث عن الاستقرار والجنس أبرز أسباب فشل الزواج

أزواج فى محاكم الأسرة.. 1350 زوجا تعرضوا للغدر على يد زوجاتهم.. مصطفى: سرقت أموالى واتحبست 3 سنين بسببها عشان عاوزة تسافر.. طارق: مراتى خانتى وهربت مع عشيقها.. وزوجة عادل هربت للعيش فى أمريكا

محكمه الاسره

عنف الازواج

حقوق المراه

التحرش الجنسي

زوجه معنفه

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة