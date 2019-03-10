video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 12:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة 3365 فدان قطن بالقطن خلال العام الجارى بأسيوط

الأحد، 10 مارس 2019 12:00 ص
زراعة 3365 فدان قطن بالقطن خلال العام الجارى بأسيوط قطن ـ أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري
إضافة تعليق

قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط أنه من المستهدف هذا العام زراعة 3365 فدانا موزعين على مراكز المحافظة إكثار وتجارى.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن البذور ، والتقاوى جميعها موجود فى الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة وتم وضع خطة محددة لزراعة القطن لتلاشى أى مشكلات فى الأعوام السابقة حيث تم تحديد مراكز  ابنوب، والفتح، وأبوتيج واسيوط لزراعتها بقطن الإكثار، وباقى المراكز  سيكون زراعتها ببذور القطن التجارى عدا مركزى البدارى وديروط لا توجد زراعات فيها.

وأضاف سرور أن المديرية تعد لندوات إرشادية للفلاحين بالزراعة ومراحلها والحديث فيها فضلا عن لجان  للمرور على الزراعات وذلك لمتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أية مخالفات والتعامل معها بشكل فورى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط يترأس اجتماع مشروع "2 كفاية" ويشدد على تكثيف برامج التوعية

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

زراعة اسيوط

قطن اسيوط




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة