زراعة 3365 فدان قطن بالقطن خلال العام الجارى بأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط أنه من المستهدف هذا العام زراعة 3365 فدانا موزعين على مراكز المحافظة إكثار وتجارى.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن البذور ، والتقاوى جميعها موجود فى الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة وتم وضع خطة محددة لزراعة القطن لتلاشى أى مشكلات فى الأعوام السابقة حيث تم تحديد مراكز ابنوب، والفتح، وأبوتيج واسيوط لزراعتها بقطن الإكثار، وباقى المراكز سيكون زراعتها ببذور القطن التجارى عدا مركزى البدارى وديروط لا توجد زراعات فيها.

وأضاف سرور أن المديرية تعد لندوات إرشادية للفلاحين بالزراعة ومراحلها والحديث فيها فضلا عن لجان للمرور على الزراعات وذلك لمتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أية مخالفات والتعامل معها بشكل فورى.