رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على ترشيح كامل الوزيرى وزيرا للنقل

كتبت : نورا فخرى

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة على 19 مادة بمشروع قانون الحكومة بإنشاء الجامعات التكنولوجية من أصل (20) مادة، مع الدعوة لجلسة تالية غداً الاثنين فى تمام الساعة 12 ظهراً.

وشدد رئيس مجلس النواب، على كافة أعضاء البرلمان الالتزام بالحضور خلال جلسة غداً الأثنين، لاسيما وأن هناك 6 تشريعات بحاجة إلى الموافقة النهائية.

وشهدت الجلسة العامة اليوم – موافقة مجلس النواب على ترشيح الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير، للتعيين وزيرا للنقل بأغلبية الحاضرين، وتمنى الدكتور على عبد العال التوفيق للفريق كامل الوزير فى منصبه.

وأضاف على عبد العال خلال الجلسة العامة أنه وصله خطاب من رئيس الجمهورية بتاريخ 27 فبراير يخطرنى فيه بتعيين اللواء كامل عبد الهادى فرج الوزير والذى تمت ترقيته اليوم لرتبه فريق للتعيين فى منصب وزير النقل.

وأوضح عبد العال أن الفريق كامل الوزير شخصية معروفة لنا جميعا وشهادتنا فيه مجروحة، مشيرا إلى أنه أشرف على عدة مشروعات قومية أثبت خلالها الكفاءة والكفاية مع الالتزام والانضباط، كما أنه حصل على عدة أوسمة وتدرج فى العمل داخل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.