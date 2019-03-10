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رسائل الرئيس السيسي للمصريين فى ندوة القوات المسلحة غدا على اليوم السابع

الأحد، 10 مارس 2019 08:46 م
رسائل الرئيس السيسي للمصريين فى ندوة القوات المسلحة غدا على اليوم السابع اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين العديد من القضايا والملفات المهمة، منها رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي التى وجهها للمصريين خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا

- لا أخشى عليكم من الخارج أبداً ولكن أخشى عليكم من الداخل ومن أنفسنا.. الرئيس فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: الخسارة من 2011 حتى 2015 ضخمة.. وهنفضل ندفع ثمن كبير جدا لتعويضها

- الرئيس يحذر من تزييف وعى الأجيال الجديدة: فيه أجيال كانت صغيرة فى 2011 دلوقتى أعمارهم 16 سنة وميعرفوش آثار الأحداث وقتها.. ومسئوليتنا كلنا وكل أب وأم يخلوا بالهم من ولادهم.. وقولوا لأولادكم: "لا تعبثوا بأمن البلد دى مش بعد كل اللى اتعمل ده هنيجى نخربها تانى"

- السيسي: عاملين شغل بـ 4 تريليونات جنيه.. وهتشوفوا مرفق نقل جديد فى 2020

- ترقية اللواء كامل الوزير إلى رتبة فريق وتكليفه بتطوير النقل والسكك الحديدية.. والوزير: "أنا تحت رجل مصر فى أى وقت"

- الرئيس: أعطى للنقل واحدا من أفضل ضباط الجيش.. والفريق كامل الوزير: هتبقى من أنجح وأحسن الوزارات

- التأمين الصحى الشامل ينطلق 30 يونيو فى بورسعيد بـ 41 مستشفى ووحدة صحية.. الحجز المسبق للحالات غير الطارئة وروشتات إلكترونية للعلاج.. ونقل سيرفرات التشغيل للعاصمة الإدارية قريبا

- إيقاف 400 ألف بطاقة تموين.. و70% من الحالات بسبب فواتير الكهرباء.. القائمة تشمل أشخاصا تزيد فواتير هواتفهم المحمولة على 20 ألف جنيه شهريا

- أحزان فى أفريقيا والعالم بعد تحطم طائرة إثيوبية على متنها 149 راكبا.. الركاب ينتمون إلى 33 جنسية
 
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اليوم السابع بلس

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