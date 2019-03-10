رحلة مجانية هدية من مصر للطيران للأم في عيدها

كتب أحمد حمادة

تشارك مصر للطيران الأمهات الاحتفال بعيد الأم فى الحادى والعشرين من هذا الشهر، حيث تطلق مسابقة جديدة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.

وتنشر خلالها الأمهات صورهن مع "حورس" شعار مصر للطيران أو أي صورة أو مادة مطبوعة مصورة أو إليكترونية عن مصر للطيران، مصحوبة بهاشتاج #airtimewithmymum ، والأم صاحبة أعلى تفاعل على الصورة تفوز بهدية مصرللطيران رحلة مجانية لها ولمرافق معها لمدة ٣ أيام في إحدى مدن مصر السياحية من اختيار الفائزة شاملة تذاكر الطيران والإقامة، ولمعرفة شروط وأحكام المسابقة يمكن زيارة صفحة مصر للطيران الرسمية على فيسبوك وانستجرام (EGYPTAIR).