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رئيس وزراء اثيوبيا يزور موقع حادث الطائرة ويؤكد كل الدعم لعائلات الضحايا

الأحد، 10 مارس 2019 06:13 م
رئيس وزراء اثيوبيا يزور موقع حادث الطائرة ويؤكد كل الدعم لعائلات الضحايا ابى احمد
هناء أبو العز
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زار رئيس الوزراء آبي أحمد  ، موقع حادث سقوط طائرة خطوط  الطيران الأثيوبية، التي أودت بحياة 157 ، في وقت سابق من بعد ظهر هذا اليوم.

وخلال الزيارة، أعرب رئيس الوزراء عن حزنه العميق على الضحايا ، مؤكدا أن بلاده ستقدم كل الدعم للأسر التى فقدت أحدا فى هذا الحادث ، مشيرا الى أن  الأجهزة المختصة تواصل التحقيق فى الحادث .

وكانت  طائرة من طراز بوينج 737 MAX 8 تابعة لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية،  تحطمت في طريقها من أديس أبابا إلى نيروبي ، وكان على متنها  157 شخصًا لقوا مصرعهم جميعا .

 

 

 


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اثيوبيا

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