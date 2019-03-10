رئيس وزراء اثيوبيا يزور موقع حادث الطائرة ويؤكد كل الدعم لعائلات الضحايا

هناء أبو العز

زار رئيس الوزراء آبي أحمد ، موقع حادث سقوط طائرة خطوط الطيران الأثيوبية، التي أودت بحياة 157 ، في وقت سابق من بعد ظهر هذا اليوم.

وخلال الزيارة، أعرب رئيس الوزراء عن حزنه العميق على الضحايا ، مؤكدا أن بلاده ستقدم كل الدعم للأسر التى فقدت أحدا فى هذا الحادث ، مشيرا الى أن الأجهزة المختصة تواصل التحقيق فى الحادث .

وكانت طائرة من طراز بوينج 737 MAX 8 تابعة لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية، تحطمت في طريقها من أديس أبابا إلى نيروبي ، وكان على متنها 157 شخصًا لقوا مصرعهم جميعا .