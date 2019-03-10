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رئيس قطاع القناطر: بدء طرح الخدمات الاستشارية لقناطر ديروط الجديدة

الأحد، 10 مارس 2019 03:08 م
رئيس قطاع القناطر: بدء طرح الخدمات الاستشارية لقناطر ديروط الجديدة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
(أ ش أ)
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قال رئيس قطاع القناطر والخزانات الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى المهندس أشرف حبيشى إنه تم اليوم الأحد، بدء طرح الخدمات الاستشارية فعليًا لقناطر ديروط الجديدة، والتى ستستمر لمدة 73 شهرًا، منها 12 شهرًا ضمان تشغيل، و10 أشهر لإعداد مستندات الطرح والترسية، بالإضافة إلى 51 شهرًا للتنفيذ.

وقال حبيشى - فى تصريح  لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التكلفة المبدئية لقناطر ديروط الجديدة تبلغ نحو مليار و200 مليون جنيه، وتنفذها وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا).

وأضاف أن التصميم الهندسى للقنطرة الجديدة تم الاتفاق عليه من خلال نفس المكتب الاستشارى فى مرحلة دراسات الجدوى التى أوصت بضرورة إنشاء قناطر جديدة بدلًا من قناطر ديروط القديمة، منوهًا بأنه لا يبقى سوى مراجعة التصميم النهائي.

يُشار إلى أن القناطر ستعمل من خلال منظومة آلية متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها، ولضمان توزيع منتظم على فروع هذه الترع، ويتم إجراء دراسات جدوى على مجموعة القناطر، بمعرفة معاهد الوزارة البحثية، ودراسة جدوى إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط، بمعرفة وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا).

ومن المستهدف -عند إنشاء القناطر- تحسين حالة الرى لزمام 1.5 مليون فدان (حوالى 18% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر)، واستكمال منظومة تحكم آلى للتصرفات المائية، فضلًا عن توفير 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.

 


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