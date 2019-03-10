رئيس البرلمان يستعرض أمام النواب السيرة الذاتية للفريق كامل الوزير

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للنواب اليوم لعلكم تعلمون أن الفريق أركان حرب كامل عبد الهادى فرج الوزير أحد القادة والمهندسين العسكريين المرموقين وهو حاليا رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وتخرج من كلية الفنية العسكرية عام 1980، وحصل على ماجيستير العلوم العسكرية وزمالة الحرب العليا من أكاديمة ناصر العسكرية والدورة العليا لكبار القادة العسكرية".

وأضاف: "تدرج فى العمل داخل الهيئة الهندسية وألتحق بجميع الوظائف القيادية فى سلاح المهندسين، وأشرف على عدة مشروعات قومية ضخمة أثبت خلالها الكفائة والكفاية والانضباط غير المحدود وحصل على عدة أنواط وأوسمة، وهو شخص معلوم لدينا جميعا وشهادتنا فيه مجروحة".

وكان المجلس قد وافق خلال جلسته اليوم على ترشيح الفريق كامل الوزير للتعيين فى منصب وزير النقل.