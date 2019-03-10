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"دور الزلازل فى تطوير أعمال التفجير لصناعة الأسمنت" ورشة بمعهد الفلك الثلاثاء

الأحد، 10 مارس 2019 06:00 ص
"دور الزلازل فى تطوير أعمال التفجير لصناعة الأسمنت" ورشة بمعهد الفلك الثلاثاء المعهد القومى للبحوث الفلكية
كتب محمود راغب
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يعقد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الثلاثاء المقبل، بمقر المعهد بحلوان، ورشة بعنوان "دور الزلازل فى تطوير أعمال التفجير لصناعة الأسمنت".


وتأتى الورشة فى إطار دور المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى خدمة المجتمع والربط بين مؤسسات البحث العلمى والمؤسسات الصناعية، وبمشاركة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية.

 

وتهدف الورشة إلى إبراز دور البحث العلمى فى مجال الهزات الأرضية (الطبيعية والصناعية) فى أعمال التفجير وتقليل أثرها البيئى على البيئة المحيطة، وكذلك دراسات المحاجر والكشف عن الخامات مما يساهم فى اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لأعمال التفجير التى تستخدم فى توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الأسمنت، وتحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة.


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الزلازل

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