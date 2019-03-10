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دار الحرية للرعاية الاجتماعية التابعة للتضامن تستضيف مهرجانا رياضيا

الأحد، 10 مارس 2019 01:06 م
دار الحرية للرعاية الاجتماعية التابعة للتضامن تستضيف مهرجانا رياضيا من المهرجان الرياضى "في حب مصر"
كتب مدحت وهبة
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استضافت دار الحرية للرعاية الاجتماعية والتابعة للبرنامج القومى لحماية الأطفال بلامأوى بوزارة التضامن الاجتماعى المهرجان الرياضى الذى نظم تحت عنوان فى حب مصر بمشاركة المجتمع المدنى والقيادات المجتمعية بعين شمس.
 
شارك فى المهرجان 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية وهى دار أم كلثوم، دار إنقاذ الطفولة ، دار راجح  لرعاية الأيتام، دار مؤسسة الشباب بالإضافة لدار الحرية المستضيفة للمهرجان.
 
وشهد المهرجان تكريم الأبناء الفائزين حيث تم توزيع الكئوس والميداليات علي الفائز بالمركز الأول (دار الحرية للرعاية الاجتماعية ) بعد فوزها على دار إنقاذ الطفولة بضربات الجزاء الترجيحية.
 
وعلي هامش المهرجان الرياضى تم تنظيم الفقرات الفنية وعروض العرائس للأطفال المقيمين بالدار بمشاركة عدد من المتطوعين والمبادرات الاجتماعية.
 
وجدير بالذكر فان دار الحرية للرعاية الاجتماعية تعد إحدى دور الرعاية الاجتماعية التى قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتطويرها ضمن البرنامج القومى لحماية الأطفال بلامأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر فى إبريل 2017 بهدف إيجاد مؤسسات رعاية أكثر أمنا وأماناً للأطفال إضافة إلى تقديم الدعم الوظيفى فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية  وتعيين شباب مؤهل ويملك الخبرة الكافية  للقيام بعمل خطة تأهيلية للأطفال داخل المؤسسات.
 
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المهرجان الرياضي

في حب مصر




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