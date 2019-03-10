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حبس عاطل ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة فى بولاق

الأحد، 10 مارس 2019 03:10 م
حبس عاطل ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة فى بولاق سلا نارى وذخيرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة ببولاق الدكرور بحبس عاطل ضبط وبحوزته أسلحة نارية وذخيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وأمرت بعرض المضبوطات على المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

وألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بحيازة بندقيتين آلية وخرطوش، وعدد من الطلقات بدون ترخيص فى بولاق الدكرور، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، حيازة "أحمد.ع" عاطل سبق اتهامه فى قضيتين قتل وسلاح نارى، بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته بندقية آلية، وبندقية خرطوش بامب أكشن، و19 طلقة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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