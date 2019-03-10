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حبس تاجر ملابس ذبح زوجته بالمنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأحد، 10 مارس 2019 05:22 م
حبس تاجر ملابس ذبح زوجته بالمنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - ارشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حبس زوج بتهمة ذبح زوجته بقرية عرب ابو ذكرة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات . 
 
كان اللواء سمير ابو زامل مدير امن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام  " فوزى ا م " 48 سنه تاجر ملابس، بذبح زوجته " لمياء ح م " 22 سنه .
 
بالانتقال الفورى والفحص وسؤال الزوج، افاد بذبحها بسبب معايرته بعدم رجولته، لافتا إلى إنه تزوجها منذ أقل من 10 أيام، وكانت الخلافات والمعايرة أدت فى النهاية إلى قيامها بذبحها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسة أربعة أيام على ذمة التحقيقات .
 
 

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