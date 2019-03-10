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جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان

الأحد، 10 مارس 2019 03:23 م
جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان مطار برج العرب - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمطار، من ضبط تهريب كمية من الأدوات والمستلزمات الطبية لجراحة الأسنان، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

 

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من مطار القاهرة لبرج العرب (دولى داخلى) اشتبه سامى الزغبى رئيس الورديه فى الراكب المصرى "ه . ص. ا" قادم من بيروت ويحمل 2 حقيبه، حيث بدت عليه علامات القلق والارتباك.

 

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه شريف حسن مأمور الفحص، تحت إشراف إسلام قبارى مدير إدارة الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أجسام معتمه أكدت الاشتباه.

 

وبالعرض على أحمد الأزهرى مدير الجمرك، قرر بتشكيل لجنة من محمود الجزار وعاصم صومع وعلى دبور مأمورى الحركة وطاهر بخاطره رئيس قسم مكافحة التهريب، وطه الشهاوى مأمور أمن جمركى تحت إشراف سامى الزغبى رؤساء الوردية وبحضور طارق عبد المنعم، رئيس قسم الأمن الجمركى لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 1170 قطعة من مستلزمات طب الأسنان عبارة حشو وأدوات طبية لغرض الأسنان وتركيبات منشأ إيطالى مخبأة بين طيات ملابسه داخل حقائبة، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة بمبلغ وقدره 412 و800 جنيه مصرى.

 

وقرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 20 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.


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