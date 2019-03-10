جامعة طنطا توقع الكشف الطبى على 1370 حالة بقرية ميت حبيب بسمنود

الغربية – مصطفى عادل

شهدت القافلة الطبية البيئية التى نظمتها جامعة طنطا، إلى قرية ميت حبيب مركز سمنود بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، توقيع الكشف الطبى على 1370 حالة من أهالى القرية فى مختلف التخصصات الطبية ، وتم صرف الادوية بالمجان بواقع 60 ألف جنيه ، وذلك فى إطار سلسلة القوافل التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لخدمة أهالى قرى ومراكز محافظة الغربية.

شارك فى القافلة كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والحقوق والتربية النوعية وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة فى مركز ومدينة سمنود ، ومديرية التربية والتعليم ، ومديرية الشئون الصحية ، ومديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، ومديرية الطب البيطرى ، والهيئة العاملة لتعليم الكبار.

وقدمت مديرية التضامن الاجتماعى مبلغ 150 جنيه لـ 100 أسرة من قرية ميت حبيب ، كما تقدم 4 من أبناء القرية لامتحان محو الامية.

شارك فى القافلة الدكتور أحمد زكى منصور الأستاذ بكلية التربية ، والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، واللواء علاء الدين يوسف رئيس مجلس مدينة سمنود ، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة ، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.